Oktyabrda 5 bürcə pul sel kimi gələcək

Astroloqlar maliyyə sahəsində hansı bürcün digərlərindən daha çox şanslı olacağını söyləyiblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Merkuri oktyabrda güclüdür və Venera ona yalnız 17-də qoşulacaq, ona görə də ayın ikinci yarısında əsas şanslılar aşağıda sadalanan bürclərə əlavə olaraq Tərəzi və Balıqlarla Xərçəng olacaq, lakin əsas maliyyə taleyin şanslıları başqa əlamətlər olacaq.

Əkizlər və Qız

Əkizlər və Qız üçün Merkuri ən vacib planetlərdən biridir. Hərəkətinizin istiqamətini dəyişmək üçün çox yaxşı bir ay olacaq. Bu bürclərdən olan insanlar özlərini yeni bir şeydə sınaya bilərlər.

Astroloqlar ətraf mühitin dəyişməsindən qorxmamağı məsləhət görürlər. İşgüzar səfərlərə gedə, əcnəbi həmkarlarla ünsiyyət qura, təcrübə qazana bilərsiniz. Bunun üçün kitab oxumaq və ya peşəkar inkişaf kursları keçmək qətiyyən lazım deyil. Müdrik insanların məsləhətlərinə bir az daha qulaq asmaq kifayətdir.

Bu insanların oktyabr ayında bütün istiqamətlərdə lider mövqe tutma ehtimalı da yüksəkdir. Onlar daha çox qazanacaq və pullarını daha ağıllı və səmərəli xərcləyə biləcəklər.

Oxatan və Qoç

Güclü Merkuri həm də Qoç və Oxatan bürcünə özünü inkişaf etdirmək üçün yaşıl işıq yandıracaq. Bu planet bu bürclərin nümayəndələrinin yaddaşını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq, vacib qərarların qəbulunu sürətləndirəcək və ümumi problemlərin həllinə daha yaradıcı yanaşmaq imkanı verəcəkdir. Oktyabr ayı onlar üçün maliyyə baxımından əlamətdar və ən vacib payız ayı olacaq.

Çox güman ki, bu iki atəş işarəsinin nümayəndələri gələcəkdə onları itirməmək üçün öz vəsaitlərini yaxşı yatırmaq üçün bir yol tapa biləcəklər. Astroloqlar qeyd edirlər ki, oktyabr ayında təhlükəsiz şəkildə bahalı alış-veriş edə bilərsiniz.

Oğlaq

Oğlaqlar tamamilə istənilən iş sahəsində daha məhsuldar ola biləcəklər. Daim maşın sürən və ya fiziki işlə məşğul olanları gəlir artımı gözləyir. İdmançıları da, ziyalıları da böyük uğurlar, rekordlar gözləyir.

Moda sənayesi ilə məşğul olan bir çox Oğlaqlar maddi baxımdan da şanslı olacaqlar. Bunlar modellər, dizaynerlər, stilistlər və s. Gözəlliklə məşğul olan hər kəs güclü motivasiya və ilham yükü alacaq ki, bu da qaçılmaz olaraq gəlirin artması ilə nəticələnəcək.

Bu beş bürcün nümayəndələrinin zəngin olma ehtimalı yüksəkdir, lakin digər insanlar da silinməməlidir, çünki ümumiyyətlə vəziyyət çox əlverişlidir.

