Bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Oktyabrın 10-da saat 10:00-dan etibarən Yasamal rayonunda yaşayış binasına təbii qazın verilməsi ilə əlaqədar qaz xəttinin mövcud şəbəkəyə qoşulması, "Qaz İxrac" İdarəsi tərəfindən "Şamaxı" QPS-də və saat 09:00-dan etibarən "Ucar" QPS-də yeni tənzimləyici qurğuların quraşdırılması məqsədi ilə qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azəriqaz" İB-dən bildirilib.

Təmir-quraşdırma işləri görülən müddətdə Yasamal rayonu üzrə Sosial Evlər yaşayış kompleksinin, Şamaxı rayonunun (Şamaxı şəhəri daxil olmaqla, rayonun 1 qəsəbə və 15 kəndinin) və Ucar rayonunun (20 kənd) bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

