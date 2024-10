Ailə üzvlərini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun məhkəməsi keçirilir.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə gətirilib.

Məhkəmə prosesinə hakim Səbinə Məmmədzadə sədrlik edir.

İclasda Əhməd Əhmədova hökm oxunacağı gözlənilir.

