Bakıda bədii gimnastika üzrə “Winter Fairytale” beynəlxalq turniri keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının (AGF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Yarış dekabrın 14-15-də Milli Gimnastika Arenasında təşkil ediləcək.

AGF-dən bildirilib ki, tədbir 2009-2018-ci il təvəllüdlü gimnastların nağılları xatırladan çıxışlarını və qışın sehrini bir araya gətirəcək.

