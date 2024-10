İrlandiya Livanda Sülh Qüvvələrinə hücumu qınadı

İrlandiyanın Baş naziri Simon Harris İsrailin Livanda Birləşmiş Millətlər Müvəqqəti Sülh Qüvvələrinə aid müşahidə qülləsini hədəf almasını etiraz edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Sülh Qüvvələrini hədəfə alınmasının qəbuledilməz olduğunu ifadə edib. Harris yazılı açıqlamasında hücum zamanı yaralanan Sülh Qüvvələrinin əsgərləri ilə həmrəy olduqlarını bildirib. Bölgədə Sülh Qüvvələri nəzdində xidmət edən İrlandiya əsgərlərinin zərər görmədiyini qeyd edən Harris bildirib ki, sülh qüvvələri əsgərlərinin geyindiyi mavi dəbilqələr müqəddəs olmalıdır.

Harrisin sözlərinə görə, Sülh Qüvvələrinin əsgərləri beynəlxalq ictimaiyyət adına ən çətin bölgələrdə xidmət edir və onların vəzifələrinə hörmət edilməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.