Ərdoğan müsəlmanları birliyə çağırdı

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Albaniyanın paytaxtı Tiranada Türkiyənin dəstəyi ilə inşa edilən Namazgah məscidinin açılışında çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, İslam dinini şəxsi məqsədləri üçün istismar edən qruplara meydanı boş saxlamaq olmaz. İsrailin Qəzzada və işğal etdiyi Fələstin torpaqlarında həyata keçirdiyi soyqırımdan danışan Ərdoğan, 50 min günahsız fələstinlinin həlak olduğunu, 100 mindən çox insanın isə yaralandığını bildirib.

İsrail rəhbərliyinin siyasətini Livana daşıdığına diqqət çəkən Ərdoğan bildirib ki, Netanyahu rəhbərliyi Livana hücum etməklə bir daha bölgədə sülh yaratmaq niyyətində olmadığını ortaya qoyub.

Ərdoğan dünyanı, xüsusən də müsəlmanları İsrail təcavüzünə qarşı birgə mövqe ortaya qoymağa çağırıb.

