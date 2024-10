COP29-un müəyyən edilmiş prezidenti, ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev Bakıda keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Tərəflərin İlkin Konfransı (Pre-COP29) çərçivəsində Fransanın energetika naziri Olqa Jiverne ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında paylaşım edilib.

Tərəflər yaşıl enerjinin saxlanması istiqamətində irəliləyişin COP29 Fəaliyyət Gündəliyinin əsas elementi olduğunu bildiriblər.

