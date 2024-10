Gəndob-Yalama avtomobil yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, yolun Xudat şəhəri ərazisindən keçən hissəsində "VAZ 21011" və "VAZ 21099" markalı minik avtomobilləri toqquşub.

Nəticədə 1 nəfərin öldüyü, 2 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

