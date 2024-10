Laçın şəhərinə müntəzəm avtobus reysi fəaliyyətə başlayacaq. Bu həftənin bazar günündən etibarən avtobuslar Bakı-Laçın-Bakı reysi üzrə hərəkət edəcəklər.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, maşrut üzrə reyslər gündəlik fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edilib ki, bilet alan şəxslərin işğaldan azad olunmuş ərazilərə girişlə bağlı icazələrinin olması mütləqdir.

Daha ətraflı videomada:

