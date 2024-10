“Ukraynada müharibə başladıqdan sonra ilk dəfə hökumət Rusiyaya ərazi güzəştlərini müzakirə etməyə başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məqalə Almaniyanın “Der Spiegel” nəşrində dərc olunub.

Yazıda bildirilir ki, bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblərdən indiki halda tərəflər arasında kompromisin razılaşdırılması labüddür.

