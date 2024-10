Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mülki müdafiə qoşunlarının qüvvələri dərhal zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi üçün Hacıqabulda subasmaya məruz qalan ərazilərə cəlb olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.

Hazırda Nazirliyin qüvvələri tərəfindən subasmaya məruz qalmış ərazilərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması, bəzi köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşların təxliyəsi və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir.

