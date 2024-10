Azərbaycan gimnastı Sofiya Məmmədova Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən bədii gimnastika üzrə “Aura Cup” beynəlxalq yarışında bürünc medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Milli üzvü topla çıxışda üçüncü yeri tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.