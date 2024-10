32 il sonra Laçında toy sədası eşidildi - VİDEO

32 ildən sonra Laçın şəhərində ilk dəfə toy sədaları eşidilib.

Burada sonuncu toy 1992-ci ildə, işğaldan bir neçə gün əvvəl baş tutmuşdu.

Bəy Niyazi Məmmədov təəssüratlarını Baku TV ilə bölüşüb: "Ağlıma belə gəlməzdi ki, bir gün öz doğma torpağımızda mənə toy qismət olacaq, şəhərimizin ilk toyu mənə qismət olar".

Bəyin atası Zöhrab Məmmədov isə deyib: "Gözəl Laçınımızdayıq. Bu gün mənim böyük oğlumun toyudur. Allahın bu gününə şükür! Laçına gəlib toy edəcəyimiz ağlımıza gəlmirdi. Yuxularda gördüyümüz bir şey idi".

Ətraflı süjetdə:

