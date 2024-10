Mbappenin "Real"dakı taleyi necə olacaq? - Şuster danışdı

"Real Madrid"in sabiq baş məşqçisi Bernd Şuster kluba transferdən sonra performansı müzakirələrə səbəb olan Kylian Mbappe barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, alman mütəxəssis Mbappenin kluba uyğunlaşma periodunda olduğunu deyib. O, fransalı ulduzun zamanla daha yaxşı olacağını bildirib:

"Fikrimcə, Kylian Mbappe oynadıqca daha yaxşı olacaq. Nə etməli olduğunu bilir, bu sadəcə vaxt məsələsidir", - Şuster deyib.



Qeyd edək ki, Kylian Mbappe "Real Madrid"də keçirdiyi 11 oyunda 7 qol vurub.

