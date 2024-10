Rusiyanın Birinci kanalının aparıcı Yekaterina Andreyevanın başına iş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı efir zamanı aparıcının stulu qırılıb və o, səndələyib.



Baş verənlərə baxmayaraq, heç nə olmamış kimi yayıma davam etməyi bacarıb.



Həmin kadrları təqdim edirik:

