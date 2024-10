Ermənistan millisinin baş məşqçisi Aleksandr Petrakov istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin futbol federasiyası məlumat yayıb.

UEFA Millətlər Liqasının Şimali Makedoniya ilə matçından (0:2) sonra onun işinə son verilib.

