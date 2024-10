Altı bürc üçün son 10 ilin ən xoşbəxt dövrü başladı - Pul, sevgi, bərəkət

Bu həftə inanılmaz şans və xoşbəxtlikdən həzz alacaq altı bürc üçün əsl dönüş nöqtəsi olacağını vəd edir.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, özünüzü onların arasında tapsanız, hadisələrin ən təəccüblü şəkildə cərəyan edə biləcəyinə hazır olun və taleyin nəhayət sizin tərəfinizdə olduğunu hiss edəcəksiniz.

Qoç

Qoçlar üçün bu həftə iş və karyerada zəfər olacaq. Uzun illər arzuladığınız nəticələrə nail ola biləcəksiniz. Ola bilsin ki, yeni imkanların qapısını açacaq bir yüksəliş və ya böyük sövdələşmə gözləyirsiniz.

Şəxsi həyatınızda da hər şey mükəmməl şəkildə gedəcək - tərəfdaşınızla münasibətiniz sizi sevinc və harmoniya ilə dolduraraq yeni səviyyəyə çatacaq.

Şir

Kainat bu həftə Şirlərə çoxlu xoşbəxt anlar bəxş edəcək. Şəxsi həyatınızda uğurlar, eləcə də yaradıcılıq və ya işdə əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edəcəksiniz.

Cazibədarlığınız və xarizmanız həyatınıza yeni insanları cəlb edəcək və köhnə münaqişələr nəhayət həll olunacaq. Həftə yalnız müsbət emosiyalar gətirəcək hərarət, sevinc və xoş sürprizlərlə doludur.

Oxatan

Oxatanlar bu həftənin bütün səylərinin kulminasiya nöqtəsi olduğunu hiss edə bilərlər. Uğurlar sizi hər yerdə müşayiət edir: istər yeni biznes layihələri, istərsə də şəxsi həyatınızda gözlənilməz xoş xəbər.

Bu dövr azadlıq hissi gətirəcək, sanki bütün sərhədlər aradan qalxıb və siz nəhayət ən çılğın arzularınızı həyata keçirə bilərsiniz. Bu vaxtdan həzz alın, bu xüsusi olacaq.

Buğa

Buğa üçün bu həftə dərin daxili məmnunluq dövrü olacaq. Maliyyə uğurları emosional rifah hissi ilə birlikdə gedəcək. Uzun səylər və gərgin iş səxavətli nəticələr verəcək və ruhunuzda harmoniya hiss edəcəksiniz.

Sevdiklərinizlə münasibətlər yeni, daha yaxın və dəstəkləyici səviyyəyə çatacaq və hər hansı narahatlıq keçmişdə qalacaq.

Tərəzi

Bu həftə Tərəzilər sevgi və xoşbəxtlik mühitinə qərq olacaqlar. Bir tərəfdaşla münasibətdə qarşılıqlı anlaşma və ehtirasla dolu bir dövr başlayır.

Taleyin gözlənilməz hədiyyələri də mümkündür - işdə xoş xəbərlərdən tutmuş özünə hörmətinizi yüksəldəcək şəxsi nailiyyətlərə qədər. Toxunduğunuz hər şey şansa çevrilir.

Balıq

Balıqlar üçün bu həftə əsl xoşbəxtlik və ilham axını olacaq. Bütün səylərinizin nəhayət çoxdan gözlənilən nəticələr verdiyini hiss edəcəksiniz.

İşdə artım və ya maddi mükafat, şəxsi həyatda isə harmoniya və qarşılıqlı anlaşma mümkündür. Xəyallarınızın arxasınca getmək və hər andan həzz almaq üçün əla vaxtdır.



