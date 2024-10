Xaçmaz rayonunun İstisu qəsəbəsindən keçən kanalda meyit tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, meyit sudan çıxarılaraq aidiyyəti orqanlara təhvil verilib.

Araşdırmalar nəticəsində meyitin 3 gün əvvəl itkin düşən 70 yaşlı qəsəbə sakini Əlixan Mehdixanova aid olduğu müəyyən edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

