Pentaqonun rəhbəri Lloyd Ostin Kiyevə səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, L.Ostin Vaşinqtonun ABŞ-də keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində Kiyevi dəstəkləməyə sadiq olduğunu nümayiş etdirmək niyyətindədir.

O, Ukraynanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi məsələsini müzakirə edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.