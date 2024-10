Bələdiyyələrə ödənilən xidmət haqları və digər yığımlar yalnız nağdsız formada həyata keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəyişiklik Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" qanuna təklif edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb.

Qeyd edək ki, hazırda bələdiyyə vergiləri nağdsız formada ödənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.