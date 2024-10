Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) Akademiyasının rəisi general-mayor Azər İbrahimov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, general İbrahimov sərəncama götürülüb.

Akademiyanın rəisi vəzifəsinin icrası general-mayor Faiq Məmmədova həvalə edilib.

