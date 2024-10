Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Qvardiyasının Döyüş Bayrağının yeni təsviri təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb.

Fərmanın mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.