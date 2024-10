Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri Kazanda görüşdü

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Kazanda BRICS sammiti çərçivəsində Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım Jomart Tokayevlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ayaqüstü söhbət zamanı tərəflər ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə XVI BRICS Sammitinin “Outreach” / “BRICS+” formatında iştirak etmək üçün Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasının paytaxtı Kazan şəhərində səfərdədir.

