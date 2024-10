COP29 Prezidenti Qırğızıstanın xüsusi nümayəndəsi ilə görüşdü - FOTO

COP29-un təyin olunmuş prezidenti, Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev, Kolumbiyada BMT-nin Bioloji Müxtəliflik Konvensiyasına (COP16) Tərəflərin 16-cı Konfransı çərçivəsində Qırğızıstanın ətraf mühit məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Dinara Amanturovna ilə görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat COP29-un “X” sosial media hesabında paylaşılıb.

Görüş zamanı tərəflər, Mərkəzi Asiyada iqlimə davamlılığın gücləndirilməsi üçün qarşılıqlı əməkdaşlığın və əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin ortaq bir öhdəlik olaraq qaldığını vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.