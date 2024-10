Ötən gün paytaxtın Heydər Əliyev prospektində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Leksus", "Toyota Prado", "Ford Tranzit", "Toyota Prius", "Hunday Aksent" və "Mersedes-Benz" markalı avtomobillər toqquşub.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

Həmin videonu təqdim edirik:

