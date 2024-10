Türkiyə ilə birgə layihələr regionda sülhə xidmət edir - Sahibə Qafarova

Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı yeni zirvələr fəth edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Türkiyə Cümhuriyyətinin 101-ci ildönümü münasibətilə keçirilən qəbulda deyib.

O vurğulayıb ki, Türkiyə bu gün qlobal miqyasda sülhə və sabitliyə töhfə verir:

"Türkiyənin hər bir nailiyyəti ilə fəxr edirik. Bu reallıq ortaq dəyərlərimizi əks etdirir. Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsində Türkiyənin mənəvi dəstəyi birliyimizi bütün dünyaya nümayiş etdirdi. İkitərəfli münasibətlər müttəfiqlik səviyyəsində də olduqca uğurludur. Bu münasibətlər ümumi rifaha xidmət edir. Reallaşdırılmış birgə layihələr regionda sülhə və sabitliyə xidmət edir".

