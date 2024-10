Cəlilabadda yol qəzası baş verdi, ölən və xəsarət alanlar var

Cəlilabadda yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı bir nəfər dünyasını dəyişib, iki nəfər xəsarət alıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, oktyabrın 29-da saat 18:50 radələrində rayonun Cəlayir kəndi ərazisində 1964-cü il təvəllüdlü Vahid Əsgərov idarə etdiyi "VAZ 2106" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada T.Əmiyevanı vurub. Sonra idarəetməni itirərək qarşıdan gələn, K.Məmmədovun idarə etdiyi "VAZ 2107" avtomobili ilə toqquşub.

Qəza nəticəsində V.Əsgərov ölüb, piyada və digər sürücü isə bədən xəsarətləri alıblar.

Araşdırma aparılır.

