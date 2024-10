"Eliş" ləqəbli tiktoker həbs edildi - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar və çağırışlar edən şəxslərlə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən qanunamüvafiq tədbirlər davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, keçirilən növbəti tədbir nəticəsində "Eliş" ləqəbli Elsevər Nəbiyev saxlanılıb.

Araşdırmalarla onun narkotik aludəçisi olduğu da müəyyən edilib.

Məhkəmənin qərarı ilə E.Nəbiyev 25 sutka inzibati qaydada həbs edilib.

