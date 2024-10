"Unibank"dan sahibkarlara təklif: POS-terminal xidmətinə qoşul, smart kassa istifadəsindən faydalan!

Əgər hələ də obyektinizdə POS-terminal yoxdursa, “Unibank”ın sərfəli POS-terminal xidmətindən faydalana bilərsiniz. Çünki “Unibank”da POS-terminal xidmətinə qoşulmaq, biznes sahiblərinə eyni zamanda smart kassa istifadəsindən yararlanmaq imkanı verir. Bu xidmətə qoşulmaqla, büdcənizə də xeyli qənaət edə bilərsiniz.

“Unibank”ın POS-terminal xidmətindən istifadə etmək üçün 117 Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlayayaxudbankın saytından (https://unibank.az/az/corporatemenus/31/pos_terminal_smart_kassa) müraciət edə bilərsiniz.

“Unibank”ın POS- terminal xidməti biznes sahiblərinə hansı imkanları yaradır:

• Visa və Mastercard beynəlxalq ödəniş kartlarını qəbul etmək;

• UCard ilə hissəli satış imkanları;

• POS terminal dövriyyəsinin 150%-dək həcmində komissiyasız onlayn biznes krediti (15 dəqiqə ərzində);

• Pulsuz İnternet-bankinq;

• Bankın bütün digər korporativ xidmətlərindən istifadə imkanı.

Qeyd edək ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən, POS-terminal quraşdırılması məcburi olan obyektlərdə POS-terminalların quraşdırılmamasına və POS-terminallar quraşdırılmış obyektlərdə nağdsız ödənişlərin qəbulundan imtina edilməsinə görə təqvim ili ərzində belə hallara 1-ci dəfə yol verildikdə 1 000 manat, 2-ci dəfə yol verildikdə 3 000 manat, üç və daha çox dəfə yol verildikdə isə 6 000 manat maliyyə sanksiyaları tətbiq olunur.

Unibank- Sənin Bankın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.