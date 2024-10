Səbail rayonunda qaz xətlərində aşkar olunmuş sızmaların aradan qaldırılması və 3 ədəd siyirtmənin quraşdırılması məqsədilə noyabrın 1-də saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azəriqaz" İB-dən bildirilib.

Təmir işləri aparılan müddətdə Badamdar qəsəbəsində 2-ci massivin tam olaraq, 1 və 3-cü massivlərin isə bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

