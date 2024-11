Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə məxsus “Bakı Cihazqayırma Zavodu” MMC-yə yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu, Abas Quliyevdir.

O, zavodun rəhbərliyində Rasim Tahirovu əvəz edib.

Xatırladaq ki, “Bakı Cihazqayırma Zavodu” 1993-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 22 913 728 manatdır. Müəssisə 2006-cı ildən nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.