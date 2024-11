Tovuzda liderlik yarışı - "Qarabağ" qonaqdır

Bu gün Misli Premyer Liqasının XII turunda "Qarabağ" səfərdə "Turan Tovuz"la qarşılaşacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç saat 18:30-da Tovuz şəhər stadionunda başlayacaq görüşün baş hakimi FIFA referisi Əliyar Ağayevdir. Rəqibindən bir oyun az keçirən Ağdam təmsilçisi 27 xalla liderdir. Meydan sahibləri isə 24 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb.

Günün digər qarşılaşmasında isə "Neftçi" öz meydanında "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Oyun saat 20:30-da "Neftçi Arena"da start götürəcək. Baş hakim Rəşad Əhmədov olacaq. Naxçıvan təmsilçisi 21 xalla üçüncü, "Neftçi" isə 9 xalla səkkizinci pillədədir.

Misli Premyer Liqası, II dövrə, XII tur

1 noyabr

18:30 – "Turan Tovuz" – "Qarabağ"

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Əli Əliyev

VAR: Nicat İsmayıllı

AVAR: Elşad Abdullayev

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov

Tovuz şəhər stadionu

20:30 – "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan"

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Elvin Bayramov

VAR: Fərid Hacıyev

AVAR: Asiman Əzizli

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

"Neftçi Arena"

Qeyd edək ki, XII turun digər oyunları noyabrın 2-3-də baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.