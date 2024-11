Somali Prezidenti Həsən Şeyx Mahmud BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasında (COP29) iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fathudin Ali Mohamedin Prezident İlham Əliyevlə görüşündə bildirilib.

Səfirin sözlərinə görə, Azərbaycan və Somali dövlət başçılarının COP çərçivəsində baş tutacaq görüşü əlaqələrin inkişafına əlavə təkan verəcək.

