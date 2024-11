Taksi sürücüsü sərnişinin pul kisəsini oğurladı

Bakıda taksi sürücüsü sərnişinin pul kisəsini oğurlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, noyabrın 1-də gecə saat 2 radələrində Binəqədi qəsəbəsi ərazisində taksi sürücüsü sərnişinə məxsus içərisində 684 manat, 200 dollar, bank kartı və mobil telefon olan pul kisəsinin oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.

Bildirilib ki, Binəqədi Rayon Polis İdarəsi 43-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş E.Səfərov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

