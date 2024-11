Azərbaycan və İran Xəzər dənizində birgə hərbi təlim keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

Birgə hərbi təlim “Sülh və dostluq naminə əməkdaşlıq!” şüarı altında keçirilir.

