Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu tərəfindən ötən ay 174,4 milyon dollar məbləğində vəsait satılıb.

Metbuat.az fondun yaydığı məlumata istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin oktyabr ayı ilə müqayisədə 13,9 faiz (28,2 milyon dollar) azalma deməkdir.

Qeyd edilən göstərici sentyabr ayı ilə müqayisədə isə 4,2 dəfə azdır.

