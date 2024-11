Yeni televiziya kanalı fəaliyyətə başlayır

Azərbaycanda daha bir televiziya kanalı fəaliyyətə başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə telejurnalist Rüfət Həmzəyev sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb:

“Noyabrın 4-dən etibarən qlobal xəbər və analitika sahəsində alternativ baxışı təqdim edən ANEWZ beynəlxalq televiziya kanalı fəaliyyətə başlayır. Həftənin 7 günü, 24 saatlıq efir yayımında aparıcı media platformalarında indiyədək o qədər də çox eşidilməyən və ya fərqli təqdim olunan - Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərq regionunun səsi Bakıdan-dünyaya çatdırılacaq”.

Qeyd edək ki, R. Həmzəyev 2020-ci ilin fevralından 2024-cü ilin iyulunadək AzTV-nin sədr müavini postunda çalışıb.

