Astarada 18 yaşlı qızın meyiti asılmış vəziyyətdə tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında Pensər kəndində baş verib.

Meyit Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, valideynlərini itirən qız babası ilə yaşayırmış.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

