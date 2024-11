Ucuz torpaq almaq istəyənlərin nəzərinə - SİYAHI

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən Azərbaycanda bir sıra rayonlarda bələdiyyələrə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri hərrac yolu ilə satışa çıxarılır.

Dövlət Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, torpaq hərracları dekabrın 5-də keçiriləcək.

Məlumata görə, ərizələr 4 noyabr - 3 dekabr 2024-cü il tarixlərində qəbul edilir.

Hərraca çıxarılacaq torpaqların siyahısını təqdim edirik:

