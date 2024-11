Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki "Əsaslı Tikinti və Təchizat" MMC-nin direktoru Rüstəm Kərimov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətə rəhbərlik Rafiq Vəliyevə həvalə olunub.

Xatırladaq ki, "Əsaslı Tikinti və Təchizat" 2023-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 100 manatdır.

