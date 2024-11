Avropa Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (UEFA) Avropa Liqası çərçivəsində "Beşiktaş" - "Makkabi Təl-Əviv" matçının İstanbulda keçirilməməsinə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TRT məlumat yayıb. Məlumata görə, həftənin sonuna kimi matçın keçiriləcəyi ölkə və stadion müəyyənləşəcək.

Qeyd edilir ki, UEFA qərarı İsrail komandasının Türkiyədəki təhlükəsizliyinə əmin olmadığı ilə əsaslandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.