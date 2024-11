ABŞ-da prezident seçkiləri ənənəvi olaraq Nyu Hempşir ştatının Diksvill Notç qəsəbəsindən start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçki məntəqəsinin yerləşdiyi “Balsams” otelinin nümayəndəsi seçkilərin başladığını bildirib.

Qəsəbənin cəmi 6 sakini ABŞ-da ilk səs verənlər arasında olub.

Qeyd edək ki, 1960-cı ildən bəri Diksvill Notç qəsəbəsində ilk seçki məntəqəsi açılır və bu ənənə bu gün də davam etdirilir.

