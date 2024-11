Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinə yeni icraçı direktor (CEO) təyin olunub.

Metbuat.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, müvafiq əmrlə bu vəzifəyə Tural Abbasov təyinat alıb.

Qeyd edək ki, T.Abbasov 2019-cu ildən bu Kompleksdə çalışır. O, yeni təyinatadək biznes və əməliyyatlar üzrə menecer vəzifəsində işləyib.

