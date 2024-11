İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu müdafiə naziri Gallantı vəzifəsindən azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin ofisi məlumat paylaşıb. İsrail mediasının məlumatına görə, Netanyahu Qallantın yerinə xarici işlər naziri Yisrael Katzı gətirib. İsrailin yeni xarici işlər naziri isə Gideon Saar seçilib.

