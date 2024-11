ABŞ-da prezidenti 7 ştat müəyyən edəcək

ABŞ-da prezident seçkilərində bir sıra ştatlarda qalib bəllidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin ştatlar demokrat və respublikaçıların ənənəvi qalib gəldiyi yerlərdir. Yeri dairələrin məlumatına görə, əsas rəqabətin getdiyi 7 ştatdakı səslərin nəticəsi prezidentin adını müəyyən edəcək.

Qeyd edək ki, Florida Universitetinin Seçki Prosesləri Laboratoriyası seçkilərdə ümumilikdə 84,6 milyon nəfərin vaxtından əvvəl səs verdiyini açıqlayıb. Bəzi yerli dairələr Donald Trampın qalib gəlmək şansının daha çox olduğunu irəli sürüb. Bu barədə xəbərlərin dərc edilməsindən sonra Donald Trampın “Trump Media” şirkətinin səhmləri 15% bahalaşıb.

