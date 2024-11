"Real" və “Bayer” böyük hesabla məğlub oldu - ÇL

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilib və ilk oyun günündə 9 görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniyanın “Real Madrid” komandası doğma meydanında “Milan”la (İtaliya) qarşılaşıb. Oyun qonaqların 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İngiltərə təmsilçisi “Liverpul” Almaniyanın “Bayer”indən güclü olub. İngilislər dörd cavabsız qol vurub.

UEFA Çempionlar Liqası

Əsas mərhələ

IV tur

PSV (Niderland) - "Jirona" (İspaniya) - 4:0

"Slovan" (Slovakiya) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - 1:4

"Real Madrid" (İspaniya) - "Milan" (İtaliya) - 1:3

"Liverpul" (İngiltərə) - "Bayer" (Almaniya) - 4:0

"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Şturm" (Avstriya) - 1:0

"Sportinq" (Portuqaliya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 4:1

"Lill" (Fransa) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:1

"Seltik" (Şotlandiya) - "Leyptsiq" (Almaniya) - 3:1

"Bolonya" (İtaliya) - "Monako" (Fransa) - 0:1

Qeyd edək ki, Liqa mərhələsində IV turun digər görüşləri noyabrın 6-da keçiriləcək.

