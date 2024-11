Bu meyvənin qiyməti kəskin ucuzlaşdı - 30 qəpik oldu

Bu məhsulun qiyməti kəskin ucuzlaşdı - 30 qəpik oldu

İmişli rayonunda xurmanın yığımına başlanılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə fermerlər məlumat veriblər. Onların sözlərinə görə, bu il məhsul həmişəki kimi boldur.

Belə ki, hər ağacdan 40 kq-a yaxın məhsul toplanır. Lakin məhsulun alış qiyməti fermerləri qane etmir:

"Həmişə xurmanı 1 manata satmışıq, amma bu il qiymətlər çox aşağı - 30 qəpiyə qədər ucuzlaşıb. Məcbur qalıb həmin qiymətə satırıq. Yoxsa məhsulumuz məhv ola bilər".

