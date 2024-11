Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova ABŞ-də keçirilən prezident seçkilərində Donald Trampın qələbəsinə dair fikir bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zaxarova bu barədə "Telegram" kanalında paylaşım edib.

"Yadlara nifrət etmədən, öz ölkəsinə sevgi ilə yaşayanlar qalib gəlir," - deyə o, paylaşımında qeyd edib.

