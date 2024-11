Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Nərimanov və Xətai rayon təşkilatlarına yeni sədrlər təyin edilib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Elçin Quliyev YAP-ın Nərimanov rayon təşkilatının, Ramil Mirzəyev isə partiyanın Xətai rayon təşkilatının sədri vəzifəsinə təyinat alıb.

Xatırladaq ki, E.Quliyev Milli Məclisin V çağırış deputatı olub.

