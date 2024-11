Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyükşor–Pirşağı yeni avtomobil yolunun açılışında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

